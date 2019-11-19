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Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой 

ТАСС 1 час назад
Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой
Фото: паблик lshot
Сотрудники полиции установили местонахождение редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой, пропавшей в Москве 17 ноября, ее жизнь вне опасности.
"Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Игнатова ушла утром 17 ноября в церковь и пропала. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила. В связи с исчезновением девушки следственными органами Главного следственного управления СК по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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