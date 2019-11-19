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Политика

Пропавшая в Москве журналистка нашлась 

Рамблер 45 минут назад
Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой
Фото: паблик lshot
Сотрудники полиции нашли редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову, которая пропала в Москве 17 ноября, ее жизнь вне опасности. Об этом со ссылкой на полицию сообщил ТАСС.
По данным издания, сотрудница агентства пропала после того, как 17 ноября ушла в церковь. В связи с ее исчезновением было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — сообщил представитель пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил о пропаже 86-летней актрисы Татьяны Дорониной. Позднее стало известно, что она находится в больнице на плановом лечении.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Андрей Малахов , Татьяна Доронина , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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