Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой

Пропавшая в Москве журналистка нашлась

Сотрудники полиции нашли редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову, которая пропала в Москве 17 ноября, ее жизнь вне опасности. Об этом со ссылкой на полицию сообщил ТАСС.

По данным издания, сотрудница агентства пропала после того, как 17 ноября ушла в церковь. В связи с ее исчезновением было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — сообщил представитель пресс-службе ГУ МВД по Москве.