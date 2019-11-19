Театральную студию детей-аутистов обстреляли в Екатеринбурге

Екатеринбурге неизвестные регулярно стреляют по окнам театральной студии детей с аутизмом, расположенной на улице Вайнера в Екатеринбурге, рассказала руководитель проекта «Открытый город» Анна Клещева.

По ее словам, вероятнее всего, стрельба ведется из гимназии №5.

«Окна у нас очень большие, наверное, поэтому они такие привлекательные. Стреляют явно из пневматики, потому что дырочки получаются маленькие и очень аккуратные. Однажды стекло разбилось — пришлось менять стеклопакет», — передает «URA.RU» слова Клещевой.

По ее словам, ближайшее здание — гимназия №5.