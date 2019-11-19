Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
Происшествия
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
В Киеве нашли решение для Донбасса
В Киеве нашли решение для Донбасса
В мире

Театральную студию детей-аутистов обстреляли в Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Студию детей-аутистов обстреляли в Екатеринбурге
Фото: ТАСС
В Екатеринбурге неизвестные регулярно стреляют по окнам театральной студии детей с аутизмом, расположенной на улице Вайнера в Екатеринбурге, рассказала руководитель проекта «Открытый город» Анна Клещева.
По ее словам, вероятнее всего, стрельба ведется из гимназии №5.
«Окна у нас очень большие, наверное, поэтому они такие привлекательные. Стреляют явно из пневматики, потому что дырочки получаются маленькие и очень аккуратные. Однажды стекло разбилось — пришлось менять стеклопакет», — передает «URA.RU» слова Клещевой.
По ее словам, ближайшее здание — гимназия №5.
«Дальше находится [элитный жилой комплекс], разве что оттуда кто-то постреливает, но я все-таки думаю, что кто-то из школьников балуется. Последнюю дырку заметили на прошлой неделе». Найти стрелка пока не удается», — добавила Клещева.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте Спецназовца ФСБ избили в центре Москвы Спецназовца ФСБ избили в центре Москвы 
Теги:
Происшествия , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 67
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова 12
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 83
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 29
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 537
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
02:20
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение