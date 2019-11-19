Житель Петербурга зарезал барана на улице и скрылся

В Петербурге возбудили дело против мужчины, зарезавшего барана на улице

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который забил барана во дворе многоэтажного дома в Пушкинском районе Петербурга , сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который 15 ноября во дворе многоэтажного дома по Старорусскому проспекту в поселке Шушары забил барана, после чего завернул в ковер, погрузил в автомобиль и скрылся", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция — 3 года лишения свободы.

На видеоролике, который ранее разошелся по социальным сетям, видно , как во дворе многоэтажного дома несколько людей режут барана, постелив предварительно на асфальт простыню. За этим наблюдает множество людей, в том числе жених с невестой.

По словам председателя комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олега Капитанова, в ближайшее время комитет проведет совещания с представителями духовенства и руководителями диаспор, на которых будет подниматься вопрос о недопустимости подобного поведения на территории Санкт-Петербурга.