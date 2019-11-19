Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия

Обнаружены 250 жертв французского педофила-хирурга 

Lenta.ru 35 минут назад
Обнаружены 250 жертв французского педофила-хирурга
Фото: Reuters
Французский хирург Жоэль ле Скуарнек обвиняется в сексуальном насилии над более чем 250 людьми. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Изначально его жертвами считались всего четыре несовершеннолетние девочки, однако число пострадавших постоянно росло. 18 ноября стало известно, что полиция опознала 250 потенциальных жертв Скуарнека, 184 из них уже готовы написать заявления.
Более 150 случаев сексуального насилия произошли в период между 1991-м и 2014 годом, когда хирург работал на северо-западе Франции. Он покушался как на своих пациентов, так и на соседей. Также известно, что он пытался домогаться до члена своей семьи — одной из племянниц.
Скуарнеку грозит лишение свободы сроком на 20 лет. Суд должен пройти в начале 2020 года.
Мужчину арестовали в 2017 году после того, как шестилетняя девочка обвинила его в изнасиловании. В доме Скуарнека провели обыски, в ходе которых выяснилось, что он хранил файлы с детской порнографией и дневники с описаниями непристойных действий по отношению к несовершеннолетним.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
В Польше назвали два сценария войны США с Россией В Польше назвали два сценария войны США с Россией В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Комментарии 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 298
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 157
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 434
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 2
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 1
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение