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Политика

Дети погибли во время заправки машины в Тюменской области 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
В деревне Большой Остров Тюменской области при пожаре в частном доме погибли дети 2010-го и 2016 года рождения. Об этом сообщает 72.ru.
По данным «Пятого канала», возгорание началось вечером 19 ноября во дворе дома, когда автомобиль заправляли бензином.
В МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение правил эксплуатации газовых и бензиновых устройств.
Сестра владельца дома Юлия Новикова рассказала 72.ru, что жилье ее брат приобрел месяц назад, там шел ремонт. По ее словам, в доме погибли дети знакомой, которая была в гостях у брата.
«Брат не успел вытащить — крыша рухнула», — заявила она.
Сам владелец дома попал в реанимацию с ожогом дыхательных путей, переломом руки и многочисленными порезами.
«Комсомольская правда — Тюмень» отмечает, что всем взрослым удалось спастись, а девочки погибли на месте. Газета привела версию следователей, согласно которой владелец дома изготавливал рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Когда он начал переливать бензин из одной емкости в другую, пары жидкости загорелись. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщал «Рамблер», два дня назад в городе Болотное Новосибирской области при пожаре в бревенчатом доме погибли три человека, в том числе двое детей.
Комментарии21 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , МЧС , Комсомольская правда , Тюменская Область
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