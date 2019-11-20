Дети погибли во время заправки машины в Тюменской области

В деревне Большой Остров Тюменской области при пожаре в частном доме погибли дети 2010-го и 2016 года рождения. Об этом сообщает 72.ru.

По данным «Пятого канала», возгорание началось вечером 19 ноября во дворе дома, когда автомобиль заправляли бензином.

МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение правил эксплуатации газовых и бензиновых устройств.

Сестра владельца дома Юлия Новикова рассказала 72.ru, что жилье ее брат приобрел месяц назад, там шел ремонт. По ее словам, в доме погибли дети знакомой, которая была в гостях у брата.

«Брат не успел вытащить — крыша рухнула», — заявила она.

Сам владелец дома попал в реанимацию с ожогом дыхательных путей, переломом руки и многочисленными порезами.

«Комсомольская правда — Тюмень» отмечает , что всем взрослым удалось спастись, а девочки погибли на месте. Газета привела версию следователей, согласно которой владелец дома изготавливал рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Когда он начал переливать бензин из одной емкости в другую, пары жидкости загорелись. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщал «Рамблер», два дня назад в городе Болотное Новосибирской области при пожаре в бревенчатом доме погибли три человека, в том числе двое детей.