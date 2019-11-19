Москва без наркотиков: ликвидирована крупнейшая лаборатория

Правоохранители ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в стране лабораторию по производству синтетических наркотиков. На незаконном предприятии ежемесячно производилось 1,5 тонн запрещенных веществ, которые затем распространялись через интернет. Задержаны два химика, курьер и предполагаемый организатор лаборатории. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе на юге области в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 га, отметила представитель ведомства. Правоохранители задержали работников нарколаборатории с поличным — во время проведения операции процесс производства в цехах шел полным ходом.

В ходе обысков изъято 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 т — в жидком состоянии, 4 т химических реактивов, свыше 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов стоимостью от 200 до 500 тыс. руб. каждый и различное лабораторное оборудование.

На месте были задержаны трое подозреваемых в производстве и распространении наркотиков — курьер-закладчик и химики-технологи. Все они являются гражданами Украины . Позже был установлен и также задержан предполагаемый организатор лаборатории.

По ходатайству следствия все они арестованы. Предварительное расследование деятельности преступной группы продолжается.

Следствие выяснило, что группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме — от производства наркотиков до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин в даркнете — теневой части сети.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Арестованным грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.

Как отметили в МВД, в результате операции правоохранители пресекли 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края. «Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России», — сказала Волк.

Накануне, 18 ноября, ФСБ сообщила о еще одной нарколаборатории, выявленной в Подмосковье. В ведомстве пояснили, что граждане РФ и Украины занимались производством и распространением через интернет особо крупных партий синтетических наркотических средств.

Троих подозреваемых наркоторговцев задержали с поличным. Правоохранители провели обыски в частном домовладении и изъяли наркотическое средство мефедрон — дешевый химический аналог кокаина — общей массой более 41 кг, а также не менее 500 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы, сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

13 ноября ФСБ также сообщала, что сотрудники ведомства ликвидировали один из крупнейших в российском даркнете интернет-магазинов, который распространял наркотики.

Курьеры маркета доставляли запрещенные вещества на территории от Санкт-Петербурга до Томска.

«Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)», — отметили в ФСБ. Специалисты оценивают розничную стоимость изъятых наркотических средств в 650 млн руб.

Операция по ликвидации онлайн-магазина была проведена на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. В результате были задержаны семь сотрудников онлайн-платформы, все они работали курьерами. Среди граждан, привлеченных к ответственности, нет ни одного организатора магазина.

Согласно оперативным данным, двое из задержанных курьеров отвечали за особо крупные партии — доставляли до 300 кг наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Еще пять человек развозили по различным регионам более мелкие партии до 50 кг.