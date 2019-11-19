Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия

Москва без наркотиков: ликвидирована крупнейшая лаборатория 

Газета.Ru 1 час назад
Москва без наркотиков: ликвидирована крупнейшая лаборатория
Фото: Газета.Ru
Правоохранители ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в стране лабораторию по производству синтетических наркотиков. На незаконном предприятии ежемесячно производилось 1,5 тонн запрещенных веществ, которые затем распространялись через интернет. Задержаны два химика, курьер и предполагаемый организатор лаборатории. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
В Подмосковье ликвидирована крупнейшая за последние несколько лет в России лаборатория по производству запрещенных веществ. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, каждый месяц там производилось около 1,5 т синтетических наркотиков.
Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе на юге области в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 га, отметила представитель ведомства. Правоохранители задержали работников нарколаборатории с поличным — во время проведения операции процесс производства в цехах шел полным ходом.
В ходе обысков изъято 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 т — в жидком состоянии, 4 т химических реактивов, свыше 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов стоимостью от 200 до 500 тыс. руб. каждый и различное лабораторное оборудование.
На месте были задержаны трое подозреваемых в производстве и распространении наркотиков — курьер-закладчик и химики-технологи. Все они являются гражданами Украины. Позже был установлен и также задержан предполагаемый организатор лаборатории.
По ходатайству следствия все они арестованы. Предварительное расследование деятельности преступной группы продолжается.
Следствие выяснило, что группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме — от производства наркотиков до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин в даркнете — теневой части сети.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Арестованным грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.
Как отметили в МВД, в результате операции правоохранители пресекли 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края. «Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России», — сказала Волк.
Накануне, 18 ноября, ФСБ сообщила о еще одной нарколаборатории, выявленной в Подмосковье. В ведомстве пояснили, что граждане РФ и Украины занимались производством и распространением через интернет особо крупных партий синтетических наркотических средств.
Троих подозреваемых наркоторговцев задержали с поличным. Правоохранители провели обыски в частном домовладении и изъяли наркотическое средство мефедрон — дешевый химический аналог кокаина — общей массой более 41 кг, а также не менее 500 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы, сообщили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
13 ноября ФСБ также сообщала, что сотрудники ведомства ликвидировали один из крупнейших в российском даркнете интернет-магазинов, который распространял наркотики.
Курьеры маркета доставляли запрещенные вещества на территории от Санкт-Петербурга до Томска.
«Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)», — отметили в ФСБ. Специалисты оценивают розничную стоимость изъятых наркотических средств в 650 млн руб.
Операция по ликвидации онлайн-магазина была проведена на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. В результате были задержаны семь сотрудников онлайн-платформы, все они работали курьерами. Среди граждан, привлеченных к ответственности, нет ни одного организатора магазина.
Согласно оперативным данным, двое из задержанных курьеров отвечали за особо крупные партии — доставляли до 300 кг наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Еще пять человек развозили по различным регионам более мелкие партии до 50 кг.
В отношении курьеров следственное подразделение ФСБ возбудило семь уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). Сейчас все они находятся в СИЗО.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Газета.Ru: последние новости
ФСИН прокомментировала информацию о попытку суицида историка Соколова ФСИН прокомментировала информацию о попытку суицида историка Соколова Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежелете Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежелете Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Статьи , Ирина Волк , ФСБ , МВД , ФСИН , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 298
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 158
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 434
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 3
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 1
Новости партнеров
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение