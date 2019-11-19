Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео

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Появилось видео налета юных фанатов аниме с боевым пистолетом в Петербурге 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Трое школьников предстанут перед судом за вооруженный разбой, в результате которого они похитили 2900 рублей у микрокредитной организации. Видео налета, совершенного 22 марта 2019 года, публикует Telegram-канал «Следак шепнул».
На кадрах видно, как молодой человек заходит в офис, стреляет из пистолета, забирает конверт и уходит.
Троим подросткам 2003 и 2004 годов рождения вменяется разбой, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также умышленное повреждение чужого имущество, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, что ученики 8-го класса одной из школ Санкт-Петербурга решили совершить разбойное нападение. Они разработали план преступления и нашли самодельный самозарядный пистолет. Утром 22 марта 2019 года старшеклассники встретились и совершили налет, надев на лица маски.
Школьников задержали по горячим следам сразу же после нападения. Полицейские застали их в магазине, расположенном недалеко от ограбленной ими микрокредитной компании, где подростки тратили похищенные деньги, уточняет «Фонтанка». У них был изъят боевой пистолет Макарова.
По данным издания, задержанные школьники были поклонниками аниме с эротическим акцентом.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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