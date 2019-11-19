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Происшествия

Суд вернул на новое рассмотрение дело экс-главбуха «Седьмой студии» 

ТАСС + ещё 12 39 минут назад
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» отправлено на пересмотр
Фото: ТАСС
Президиум Московского городского суда во вторник вернул на новое рассмотрение дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, признавшей вину в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить представление заместителя генерального прокуратура, вернуть уголовное дело в отношении Масляевой для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы в новом составе", — огласил решение Президиума судья Дмитрий Фомин.
Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в Президиуме Мосгорсуда. Генпрокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал Президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры.
На заседании во вторник Масляева заявила, что просит рассмотреть ее дело в Мещанском суде, удовлетворив представление прокуратуры.
"Прошу вернуть мое дело в суд и рассмотреть его там", — сказала она.
Дело Масляевой было выделено в отдельное производство из большого дела "Седьмой студии", так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Масляева заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".
Согласно решению Президиума Мосгорсуда, дело Масляевой будет возвращено в Мещанский суд для нового рассмотрения в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
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Теги:
Происшествия , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Дмитрий Фомин , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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