Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» отправлено на пересмотр

Суд вернул на новое рассмотрение дело экс-главбуха «Седьмой студии»

"Удовлетворить представление заместителя генерального прокуратура, вернуть уголовное дело в отношении Масляевой для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы в новом составе", — огласил решение Президиума судья Дмитрий Фомин.

Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в Президиуме Мосгорсуда. Генпрокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал Президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры.

На заседании во вторник Масляева заявила, что просит рассмотреть ее дело в Мещанском суде, удовлетворив представление прокуратуры.

"Прошу вернуть мое дело в суд и рассмотреть его там", — сказала она.

Согласно решению Президиума Мосгорсуда, дело Масляевой будет возвращено в Мещанский суд для нового рассмотрения в особом порядке, то есть без исследования доказательств.