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Офицер ВСУ погиб в пожаре, вспыхнувшем в воинской части под Львовом 

Украина.ру 56 минут назад
Офицер ВСУ погиб в пожаре в воинской части
Фото: dsns.gov.ua
Один офицер погиб и еще один пострадал в результате пожара в одной из воинских частей во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба командования сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook 19 ноября.
Отмечается, что около 05:00 (06:00 мск) в одной из воинских частей, которая расположена в поселке Старичах под Львовом, начался пожар.
«Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован», — говорится в сообщении.
В настоящий момент причины и обстоятельства происшествия выясняют представители военной службы правопорядка ВСУ и Нацполиции.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Львов
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