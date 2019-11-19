Офицер ВСУ погиб в пожаре в воинской части

Офицер ВСУ погиб в пожаре, вспыхнувшем в воинской части под Львовом

Один офицер погиб и еще один пострадал в результате пожара в одной из воинских частей во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба командования сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook 19 ноября.

Отмечается, что около 05:00 (06:00 мск) в одной из воинских частей, которая расположена в поселке Старичах под Львовом, начался пожар.

«Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

В настоящий момент причины и обстоятельства происшествия выясняют представители военной службы правопорядка ВСУ и Нацполиции.