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Общество

СК возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными Донбасса 

ТАСС + ещё 9 3 часа назад
СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе
Фото: Р-Спорт
Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса, а также машины скорой помощи.
Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в результате обстрелов 31 октября, 1 и 13 ноября пострадали четыре человека.
"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"), — сообщила Петренко.
По данным СК, 31 октября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю скорой помощи, ехавшему в направлении села Белая Каменка Тельмановского района Донецкой народной республики.
"Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медицинской службы получили ранения", — сказала представитель ведомства.
Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов жилые дома на улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района и на улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. В результате пострадали двое местных жителей.
Следователи продолжают устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлениям.
"Жестокие действия, противоречащие не только нормам права, но и не поддающиеся разумному объяснению, не могут остаться незамеченными", — отметила Петренко.
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Теги:
Происшествия , Армия , Украина , Громкие уголовные дела , Гражданская война , СКР
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