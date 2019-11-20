СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе

СК возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса, а также машины скорой помощи.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в результате обстрелов 31 октября, 1 и 13 ноября пострадали четыре человека.

"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"), — сообщила Петренко.

По данным СК, 31 октября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю скорой помощи, ехавшему в направлении села Белая Каменка Тельмановского района Донецкой народной республики.

"Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медицинской службы получили ранения", — сказала представитель ведомства.

Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов жилые дома на улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района и на улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. В результате пострадали двое местных жителей.

Следователи продолжают устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлениям.