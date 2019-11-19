Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия

Артистов Мариинки заразили стафилококком на гастролях в Москве 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Артистов Мариинки заразили стафилококком в Москве
Фото: РИА Новости
Артисты Мариинского театра, получившие отправление во время гастролей в Москве, заразились золотистым стафилококком после заказа еды через интернет. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте Роспотребнадзора.
"В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка. Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, у производившей еду компании отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала. В цехе изъято из оборота 988 кг различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий готовой к отправке продукции общим весом 873 кг. "По результатам исследований клинического материала от больных у девяти выделен единый возбудитель — золотистый стафилококк. Проведенная экспертиза подтвердила идентичность возбудителя пищевой токсикоинфекции, выделенного у заболевших, персонала и продукции цеха", — отметили в ведомстве.
Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" ИП Анисимова С. В. Предприятие работает по заказам через интернет и колл-центр. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха была прекращена. Материалы административного дела в отношении ИП Анисимова находятся на рассмотрении в Бабушкинском районном суде. Материала эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы, в ночь на 1 ноября несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализированы, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
ОНК Петербурга не зафиксировала нарушений в СИЗО "Кресты", куда помещен историк Соколов ОНК Петербурга не зафиксировала нарушений в СИЗО "Кресты", куда помещен историк Соколов Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой В Москве неизвестные избили капитана ФСБ В Москве неизвестные избили капитана ФСБ
Комментарии 
Теги:
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 298
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 157
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 434
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 2
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 1
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение