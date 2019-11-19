Во ФСИН скрывают подробности попытки суицида историка-убийцы

Во ФСИН скрывают подробности о попытке суицида обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Олега Соколова . О том, что 63-летний расчленитель пытался покончить с собой, стало известно 18 ноября. По данным СМИ, мужчину экипировали каской и бронежилетом, а затем привезли на следственный эксперимент. Для чистоты эксперимента с обвиняемого сняли наручники. Однако тот практически сразу воспользовался предоставленной ему возможностью и выхватил предмет, который бы позволил ему совершить задуманное.

«Невские Новости» отмечают, что силовикам достаточно быстро удалось обезвредить обезумевшего преподавателя — воплотить план в жизнь он не сумел. Адвокат Соколов Александр Почуев чуть позже прокомментировать выходку своего подзащитного не смог. Он заявил, что не будет говорить, поскольку блюдет трехдневный траур после похорон Анастасии Ещенко.

Во ФСИН подробностями также не поделились. Там резюмировали, что Соколов сейчас чувствует себя превосходно, но рассказать, что именно произошло на следственном эксперименте, отказались.

Напомним, 9 ноября известный в России историк Олег Соколов пытался утопить в Мойке останки своей возлюбленной студентки Анастасии Ещенко. Раскрыть дело удалось благодаря тому, что сам нарушитель оказался в воде, чем привлек внимание прохожих. Позже выяснилось, что девушки не стало четыре дня назад — мужчина застрелил ее из обреза, а затем поделил пилой на части, чтобы избавиться от тела.