Раскрыты детали гибели рок-певицы вместе с матерью

Солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать, найденные мертвыми в своей квартиры, погибли около месяца назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, во время обыска в их квартире эксперты изъяли электронные средства связи, взяли пробы потожирового вещества (отпечатки пальцев), блистер с таблетками феназепама, сигаретный окурок и два кошелька.

Следователи возбудили по факту гибели женщин дело об убийстве. Они проанализируют записи с камер наблюдения в подъезде жилого дома.

Как сообщал «Рамблер», тела 44-летней Надиры Садыковой и ее матери 1952 года рождения были найдены 15 ноября. Дядя певицы обратился в полицию, так как больше полугода не получал новостей о сестре. Полицейские и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка, и нашли тела.