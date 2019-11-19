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Раскрыты детали гибели рок-певицы вместе с матерью 

Рамблер 58 минут назад
Солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать, найденные мертвыми в своей квартиры, погибли около месяца назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, во время обыска в их квартире эксперты изъяли электронные средства связи, взяли пробы потожирового вещества (отпечатки пальцев), блистер с таблетками феназепама, сигаретный окурок и два кошелька.
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Следователи возбудили по факту гибели женщин дело об убийстве. Они проанализируют записи с камер наблюдения в подъезде жилого дома.
Как сообщал «Рамблер», тела 44-летней Надиры Садыковой и ее матери 1952 года рождения были найдены 15 ноября. Дядя певицы обратился в полицию, так как больше полугода не получал новостей о сестре. Полицейские и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка, и нашли тела.
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео
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