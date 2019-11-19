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Происшествия

Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Фото: vk.com
Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
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По данным следствия, вечером 15 ноября девушка уехала на своем личном автомобиле Hyundai Solaris в поселок Арейское и исчезла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
18 ноября был задержан начальник кинологического отдела колонии строгого режима №7 Никита Ж., с которым встречалась пропавшая, сообщает местное издание NGS24. Журналисты вместе с волонтерами приехали к колонии, чтобы встретиться с молодым человеком, он согласился с ними поговорить, но позже его вывели из ворот спецучреждения в наручниках.
Telegram-канал «Борус» уточняет, что подозреваемого зовут Никита Журавлев.
В СК отметили, что подозреваемый под тяжестью предъявленных улик дал признательные показания и сообщил место, где предположительно находится тело убитой. Он также показал, где бросил автомобиль девушки.
По предварительной версии следствия, 15 ноября Галина приехала в село Арейское, чтобы выяснить отношения со своим знакомым мужчиной, после чего они вместе поехали в Красноярск. По дороге пара сделала остановку у заброшенной воинской части, там между ними произошла ссора, во время которой молодой человек нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, а затем закопал тело в куче мусора. На автомобиле потерпевшей подозреваемый доехал до Красноярска и там бросил на улице.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
Жители Арейского рассказали, что Никита спокойный, уравновешенный и «совсем неконфликтный человек».
Галина работала бьюти-массажисткой, уточняет «КП». По данным издания, девушка влюбилась в Никиту, когда ей было 18 лет. Пару лет назад он ответил взаимностью ей и они стали встречаться. Летом пара рассталась и Никита успел жениться на другой женщине. Затем он возобновил отношения с Галиной, которой теперь пришлось довольствоваться ролью любовницы. Она требовала, чтобы Никита рассказал жене об их отношениях.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Красноярск
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