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Редкий суматранский тигр растерзал фермера 

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Редкий тигр растерзал фермера
Фото: Globallookpres.com
Тигр убил фермера и ранил туристов на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщает Asia One.
В воскресенье, 17 ноября, житель индонезийского острова Суматра рубил деревья на своей кофейной плантации, когда на него напал тигр. 57-летний мужчина пытался сопротивляться, однако получил тяжелые ранения и скончался на месте схватки.
На следующий день, 18 ноября, животное напало на группу индонезийских туристов, которые разбили палаточный лагерь на местной чайной плантации у подножья горы Демпо в южной части острова Суматра. Генман Хасибуан (Genman Hasibuan), глава агентства по охране дикой природы Южной Суматры, сообщил, что ранения одного из туристов оказались столь серьезными, что он был доставлен в местную больницу.
Позже выяснилось, что нападавший зверь — один из 15 оставшихся на острове суматранских тигров. Всего в мире осталось около 400-500 особей. Из-за этого власти острова приняли решение не убивать его.
Хасибуан сообщил, что за последний год на острове произошло пять нападений тигров на людей, два из которых оказались смертельными. Он объяснил, что агрессия животных чаще всего вызвана тем, что люди разрушают места их обитания, чтобы засаживать новые плантации.
Ранее сообщалось о тигре, который сбежал из индийского заповедника Бандипур и убил мужчину. Он растерзал тело жертвы и съел ее конечности.
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Теги:
Происшествия , Суматра
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