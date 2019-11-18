Росгвардейцев уволили из-за полуголого дебошира

«Застенчивых» росгвардейцев уволили после драки с участием полуголого дебошира

В Туле после проверки уволены четверо сотрудников Росгвардии , которые медлили с задержанием дебошира в одном из городских кафе. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает NewsTula.ru.

По данным издания, их непосредственные руководители также были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об инциденте стало известно 8 ноября, после того как видео с его записью попали в социальные сети. На них голый по пояс мужчина ругается, бьет посуду, а также ходит по столам и диванам.

Прибывшие на вызов Росгвардейцы долгое время ничего не предпринимали, предоставив возможность успокоить мужчину его приятелям. На одном из кадров записано, как он, стоя вплотную к сотруднику, дерется с другим посетителем стулом, но тот лишь наклоняется, чтобы избежать удара.

В некоторых СМИ сотрудникам уже присвоили прозвище «застенчивые росгвардейцы».

26 августа сообщалось, что в Краснодаре двоих росгвардейцев уволили за сон в служебное время. К сотрудникам подошли неизвестные и сообщили, что около часа снимают на видео их отдых в служебной машине. Данный ролик был обнаружен при мониторинге YouTube. Информация об этом попала в рапорт, что и послужило основанием для проведения служебной проверки.