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«Застенчивых» росгвардейцев уволили после драки с участием полуголого дебошира 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Росгвардейцев уволили из-за полуголого дебошира
Фото: РИА Новости
В Туле после проверки уволены четверо сотрудников Росгвардии, которые медлили с задержанием дебошира в одном из городских кафе. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает NewsTula.ru.
По данным издания, их непосредственные руководители также были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об инциденте стало известно 8 ноября, после того как видео с его записью попали в социальные сети. На них голый по пояс мужчина ругается, бьет посуду, а также ходит по столам и диванам.
Прибывшие на вызов Росгвардейцы долгое время ничего не предпринимали, предоставив возможность успокоить мужчину его приятелям. На одном из кадров записано, как он, стоя вплотную к сотруднику, дерется с другим посетителем стулом, но тот лишь наклоняется, чтобы избежать удара.
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В некоторых СМИ сотрудникам уже присвоили прозвище «застенчивые росгвардейцы».
26 августа сообщалось, что в Краснодаре двоих росгвардейцев уволили за сон в служебное время. К сотрудникам подошли неизвестные и сообщили, что около часа снимают на видео их отдых в служебной машине. Данный ролик был обнаружен при мониторинге YouTube. Информация об этом попала в рапорт, что и послужило основанием для проведения служебной проверки.
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Теги:
Происшествия , Росгвардия
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