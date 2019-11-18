Сняли наручники: историк Соколов пытался убить себя

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов , обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался заколоть себя ножом полицейского. Вовремя подоспевшие силовики пресекли эту попытку. Во ФСИН сообщили, что в данный момент Соколов чувствует себя хорошо, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт инцидента.

Бывший доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался убить себя.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 ноября. Силовики надели на фигуранта шлем и бронежилет и вывезли на берег реки Мойки для того, чтобы он показал, как намеревался выбросить части тела убитой, пишут «Невские новости».

Когда с обвиняемого сняли наручники он попытался убить себя. Однако в ту же секунду полицейский и следователи успели среагировать и остановить Соколова.

Позднее в пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу Ленинградской области сообщили, что в данный момент Соколов чувствует себя хорошо. При этом в правоохранительном ведомстве отказавшись от дальнейших комментариев относительно местонахождения фигуранта дела. Также, сотрудники ФСИН не стали ни подтверждать, ни опровергать факт инцидента, передает РБК.

Сама трагедия произошла в 2 часа ночи 8 ноября в квартире Соколова, расположенной на Набережной Мойки, дом 82. 24-летняя Анастасия поссорилась с 63-летним доцентом (они жили вместе как супружеская пара) из-за ее ревности к его детям от предыдущего брака. После ругани девушка легла спать.

Соколов же, осознавая свои действия, взял ружье-дробовик с укороченным стволом, поднес его к виску девушки и выстрелил. Затем, он сделал еще три выстрела, каждый раз перезаряжая оружие. Впоследствии четыре пули в голове Анастасии нашли с помощью рентгена.

После этого Соколов спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного. Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду.

Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в котором обнаружились человеческие конечности.

С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали. В его квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

11 ноября Соколов на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, где ему было официально предъявлено обвинение по ст.105 ч.1 УК РФ «Убийство», заявил, что преступление совершено на почве личного конфликта. Он плакал и бился головой о стену, утверждая, что они с возлюбленной планировали пожениться.

По ходатайству следствия судьей Юлией Максименко в отношении историка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО «Кресты-2». Ходатайство следователя Соколов назвал справедливым и выразил раскаяние, передает ФАН.

Мать убитой — Галина Ещенко — сообщила, что дочь всегда была отличницей, увлекалась историей, танцами, рисовала, знала три языка и хотела преподавать в университете. По словам женщины, Анастасия не рассказывала родным о своем ухажере — Соколов им был известен лишь как научный руководитель.

Анастасию Ещенко похоронили 16 ноября, ее мать увезли в больницу с церемонии. Об этом сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко.

«Думали сначала, ну, обморок… Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее «скорая» забрала с кладбища… Спит, успокоили», — рассказал он.

«Проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки»,

— раскрыли в ведомстве цели поездки столичных криминалистов в Санкт-Петербург.

СМИ ранее сообщали, что в конце осени 2008 года одна из студенток Олега Соколова, состоявшая с ним в интимных отношениях, заявила об избиении. Тем не менее, тогда хода делу давать не стали, передает НСН.