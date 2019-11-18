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Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолёта из Турции 

News.ru 1 час назад
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
Фото: РИА Новости
Житель Самары устроил дебош на борту самолёта, следовавшего в Россию из Турции. Мужчину задержали полицейские в аэропорту назначения.
Нарушитель спокойствия оскорблял пассажиров и бортпроводников и пил алкоголь в самолёте, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
На борту вылетевшего из Москвы самолета умер пассажир
После задержания дебошир прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола.
Ранее News.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.
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Теги:
Происшествия , Лидия Вележева , Аэропорт Шереметьево , МВД , Интерфакс , Самара , Турция
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