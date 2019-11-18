ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете

Житель Самары устроил дебош на борту самолёта, следовавшего в Россию из Турции. Мужчину задержали полицейские в аэропорту назначения.
Нарушитель спокойствия оскорблял пассажиров и бортпроводников и пил алкоголь в самолёте, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
После задержания дебошир прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола.
Ранее News.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.