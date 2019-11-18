ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолёта из Турции

Житель Самары устроил дебош на борту самолёта, следовавшего в Россию из Турции . Мужчину задержали полицейские в аэропорту назначения.

Нарушитель спокойствия оскорблял пассажиров и бортпроводников и пил алкоголь в самолёте, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МВД

После задержания дебошир прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола.