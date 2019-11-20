Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
"Руки-базуки" показал руки после операции
"Руки-базуки" показал руки после операции
Шоу-бизнес
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Видео издевательств в российской колонии назвали постановочным 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Видео издевательств в колонии назвали постановкой
Фото: кадр видео
Видео из красноярской исправительной колонии №17 (ИК-17), на котором начальник отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН по Красноярскому краю Сергей Слепцов окунал головой в унитаз заключенного, является постановочным. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.
По информации издания, мужчина на записи, ставший жертвой Слепцова, похож на уроженца Читинской области Артема Чернова, отбывающего наказание сроком семь с половиной лет. Уточняется, что после появления видео в сети заключенный дал показания относительно произошедшего. Выяснилось, что сцена с унитазом была заранее придумана и записана в воспитательных целях и для психологического воздействия на осужденных. Как пишет «Новая газета» с Черновым заранее обговорили все детали и предупредили, что никаких физических повреждений он не получит.
Издание отмечает, что после съемок заключенного поместили в штрафной изолятор и отобрали у него телефон. Предполагается, что сейчас его намерены объявить злостным нарушителем и отправить в колонию строго режима.
18 ноября сообщалось, что Сергей Слепцов отстранен от службы в оперативном управлении ГУ ФСИН после публикации видеозаписи, на которой он окунул головой в унитаз заключенного ИК-17. Служебная проверка продолжается. По данным СМИ, запись была сделана еще в 2017 году, тогда Слепцов занимал должность заместителя начальника ИК-17.
Видео появилось в сети в начале ноября. На кадрах начальник отдела розыска грубо разговаривает с заключенным и отправляет его убирать территорию. Когда заключенный отказывается, Слепцов хватает его за куртку, подводит к унитазу и засовывает его голову внутрь. Руководство ГУ ФСИН по региону назначило служебную проверку после публикации этой записи. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Артем Чернов , Сергей Слепцов , ФСИН , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 71
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 498
«Руки-базуки» показал руки после операции
«Руки-базуки» показал руки после операции 11
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 567
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 92
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение