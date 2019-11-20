Видео издевательств в колонии назвали постановкой

Видео издевательств в российской колонии назвали постановочным

По информации издания, мужчина на записи, ставший жертвой Слепцова, похож на уроженца Читинской области Артема Чернова , отбывающего наказание сроком семь с половиной лет. Уточняется, что после появления видео в сети заключенный дал показания относительно произошедшего. Выяснилось, что сцена с унитазом была заранее придумана и записана в воспитательных целях и для психологического воздействия на осужденных. Как пишет «Новая газета» с Черновым заранее обговорили все детали и предупредили, что никаких физических повреждений он не получит.

Издание отмечает, что после съемок заключенного поместили в штрафной изолятор и отобрали у него телефон. Предполагается, что сейчас его намерены объявить злостным нарушителем и отправить в колонию строго режима.

18 ноября сообщалось, что Сергей Слепцов отстранен от службы в оперативном управлении ГУ ФСИН после публикации видеозаписи, на которой он окунул головой в унитаз заключенного ИК-17. Служебная проверка продолжается. По данным СМИ, запись была сделана еще в 2017 году, тогда Слепцов занимал должность заместителя начальника ИК-17.

Видео появилось в сети в начале ноября. На кадрах начальник отдела розыска грубо разговаривает с заключенным и отправляет его убирать территорию. Когда заключенный отказывается, Слепцов хватает его за куртку, подводит к унитазу и засовывает его голову внутрь. Руководство ГУ ФСИН по региону назначило служебную проверку после публикации этой записи. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.