Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя

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Политика

Стало известно о попытке суицида историка-расчленителя 

Рамблер 38 минут назад
Историк Олег Соколов попытался покончить с собой во время следственного эксперимента, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный эксперимент с участием Олега Соколова проходил в пятницу, 15 ноября. Бывший преподаватель СПбГУ демонстрировал следователям, как убивал свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, и как пытался выбросить ее останки в Мойку.
Когда с Соколова для чистоты эксперимента сняли наручники, он попытался схватить лежащий на столе кортик и зарезать себя, однако полицейские пресекли попытку суицида.
Отмечается, что из-за опасений самосуда на доцента во время следственного эксперимента надели шлем и бронежилет.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , МВД
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