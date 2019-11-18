Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя

Стало известно о попытке суицида историка-расчленителя

Следственный эксперимент с участием Олега Соколова проходил в пятницу, 15 ноября. Бывший преподаватель СПбГУ демонстрировал следователям, как убивал свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, и как пытался выбросить ее останки в Мойку.

Когда с Соколова для чистоты эксперимента сняли наручники, он попытался схватить лежащий на столе кортик и зарезать себя, однако полицейские пресекли попытку суицида.

Отмечается, что из-за опасений самосуда на доцента во время следственного эксперимента надели шлем и бронежилет.