Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя

Историк Олег Соколов попытался покончить с собой во время следственного эксперимента, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный эксперимент с участием Олега Соколова проходил в пятницу, 15 ноября. Бывший преподаватель СПбГУ демонстрировал следователям, как убивал свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, и как пытался выбросить ее останки в Мойку.
Когда с Соколова для чистоты эксперимента сняли наручники, он попытался схватить лежащий на столе кортик и зарезать себя, однако полицейские пресекли попытку суицида.
Отмечается, что из-за опасений самосуда на доцента во время следственного эксперимента надели шлем и бронежилет.