Стало известно о состоянии попытавшегося ранить себя кортиком историка Соколова

В ведомстве отказались от дальнейших комментариев, добавив, что не будут подтверждать или опровергать факт данного инцидента. В СИЗО № 1 «Кресты» Санкт-Петербурга не смогли предоставить оперативный комментарий. Адвокат Соколова Александр Почуев также отказался говорить о случившемся, сославшись на «траур после похорон убитой аспирантки».

Ранее 18 ноября издание «Невские новости» выяснило, что Соколов, арестованный по делу об убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, попытался нанести себе рану, когда показывал, как застрелил и расчленил свою жертву. Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах , в целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же остановили Соколова. Отмечается, что на нем были бронежилет и защитный шлем.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и застрелил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.