Стало известно о Соколове после попытки самоубийства 

Историк Олег Соколов «чувствует себя прекрасно». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти после сообщений в СМИ о попытке Соколова совершить самоубийство во время следственного эксперимента.
От дальнейших комментариев пресс-служба ФСИН отказалась, не подтвердив и не опровергнув информацию о попытке самоубийства.
Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Олег Соколов попытался зарезать себя кортиком на следственном эксперименте, во время которого он демонстрировал следователям, как застрелил, расчленил и пытался избавиться от останков аспирантки Анастасии Ещенко