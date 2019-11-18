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Стало известно о Соколове после попытки самоубийства 

Рамблер + ещё 17 55 минут назад
Историк Олег Соколов «чувствует себя прекрасно». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти после сообщений в СМИ о попытке Соколова совершить самоубийство во время следственного эксперимента.
От дальнейших комментариев пресс-служба ФСИН отказалась, не подтвердив и не опровергнув информацию о попытке самоубийства.
Стало известно о попытке суицида историка-расчленителя
Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Олег Соколов попытался зарезать себя кортиком на следственном эксперименте, во время которого он демонстрировал следователям, как застрелил, расчленил и пытался избавиться от останков аспирантки Анастасии Ещенко
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Григорий Березкин , Олег Соколов , МВД , ФСИН , РБК , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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