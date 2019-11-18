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Ребёнок попал в открытый люк в Новосибирске 

News.ru 1 час назад
Ребёнок попал в открытый люк в Новосибирске
Фото: globallookpress.com
Маленький ребёнок едва не провалился в открытый канализационный колодец в Новосибирске. Ему повезло зацепиться комбинезоном за край люка.
Это всё случилось за несколько секунд. Видимо, ребёнок зацепился верхней одеждой за что-то — он был в комбинезоне зимнем. Самой трагедии не случилось, он в яму не упал, мама его вытащила, — сообщила изданию NGS местная жительница, ставшая очевидцем инцидента.
По её словам, люк до сих пор не закрыли. Вместо стационарной крышки кто-то прикрыл яму глубиной около двух метров старым поддоном, который быстро замело снегом.
Как писал News.ru, ранее в Екатеринбурге суд приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудника муниципального предприятия, который обнаружил 15 открытых люков, но не принял каких-либо мер. В один из них упал мальчик и погиб.
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Теги:
Происшествия , Новосибирск
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