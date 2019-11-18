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Общество

Российский священник попытался выкурить ладаном судебных приставов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Священник «выкуривал» приставов ладаном
Фото: РИА Новости
В городе Жирновске Волгоградской области священник попытался ладаном «выкурить» судебных приставов из квартиры своего сына, задолжавшего более 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Так как мужчина не оплатил долги вовремя, к нему пришли судебные приставы. Они провели опись и арест имущества.
После этого должник заявил «Подождите, прекратите, сейчас батюшка все решит» и начал кому-то звонить по телефону.
Через некоторое время в квартиру вошел священнослужитель в рясе, который оказался отцом должника. Он воспользовался ладаном и благовониями, чтобы «выкурить» приставов из помещения. В сообщении ФССП отмечается, что это не помогло, и мужчине пришлось выплатить долги.
Ранее житель Ставропольского края попытался заколдовать сотрудников ФССП, чтобы не платить долг по кредиту. Задолженность мужчины по кредиту составляла 160 тысяч рублей. Он заявил, что ничего не должен банку, а приставы «дискредитируют дипломированного целителя и мага». Должник регулярно приходил в отделение ФССП и пытался «магическими способами» убедить приставов в отсутствии задолженности.
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Теги:
Происшествия , Волгоградская Область , Жирновск
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