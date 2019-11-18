«Чудовищно»: как можно подхватить ВИЧ в больнице

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Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
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Фото: РИА Новости
Медсестра из Буденновска Ольга Труфанова, которую обвиняют в заражении пяти человек ВИЧ-инфекцией, нашла новую работу.
Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина, которую уволили из "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1» в Буденновске, вышла на работу в другой медицинский центр.
Как сообщает «Комсомольская правда», Ольга Труфанова работала в буденновской больнице главной медсестрой инфекционного отделения. Год назад пятеро пациентов отделения, в числе которых трое детей 2016 и 2017 года рождения, заразились ВИЧ-инфекцией.
В заражении обвинили старшую медсестру: она не проконтролировала, как младший персонал проводил стерилизацию катетеров. Тогда же была уволена и главная медсестра Ольга Труфанова.
17 ноября следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю объявило о завершении расследования уголовного дела по статье «халатность» в отношении старшей медсестры.
«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , СКР , Буденновск
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