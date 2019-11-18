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20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити» 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
20 руферов подрались на крыше башни «Москва-Сити»
Фото: ТАСС
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах Москвы.
Собеседник агентства отметил, что что экстремалы затеяли драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", прорвавшись на крышу.
В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили данный инцидент, отметив, что несколько человек были доставлены в отделение полиции. По факту случившегося проводится проверка.
Руфинг (от английского "roof" — кровля, крыша) — один из видов субкультур современной городской молодежи, в большинстве своем, руферы возраста от 18 до 25 лет. Лазание по крышам — разновидность индустриального туризма, подразумевающего проникновение на труднодоступные объекты с целью их исследования.
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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