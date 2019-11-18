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Владельца затонувшего у Крыма прогулочного судна отдали под суд 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Владельца затонувшего у Крыма катера отдали под суд
Фото: РИА Новости
Хозяина судна «Камелот», затонувшего недалеко от города Судак в Крыму, в результате чего погиб пассажир, будут судить, сообщает ГСУ СК по Крыму и городу Севастополю.
По данным следствия, судовладелец, управляя прогулочным судном «Камелот» с 13 туристами на борту, не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности, в двух километрах от поселка Прибрежное судно попало в шторм и затонуло в 150 метрах от берега, сообщается на сайте ведомства.
«Находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега без надетых и застегнутых на них спасательных жилетов. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС. Еще одна туристка в возрасте 59 лет, оказавшаяся после затопления в открытом море, пропала. Спустя сутки ее тело было извлечено из воды близ поселка Солнечная долина города Судак», — отмечает СК.
Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Напомним, прогулочный катер «Камелот» затонул в Черном море вблизи Судака, были спасены 13 человек. Позже правоохранители задержали владельца судна.
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Теги:
Происшествия , МЧС , СКР , Республика Крым , Севастополь , Судак
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