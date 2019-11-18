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В Приэльбрусье нашли тело разбившегося альпиниста 

ТАСС 45 минут назад
В Приэльбрусье нашли разбившегося альпиниста
Фото: РИА Новости
Турист в Приэльбрусье обнаружил тело альпиниста, разбившегося в ущелье Гарабарши на высоте около 2800 м, личность погибшего устанавливается. Об этом ТАСС сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.
"От отделения дежурной части полиции нам поступила информация о том, что позвонил турист, который якобы ходил в ущелье Гарабаши фотографировать панораму и во время съемок заметил желтую куртку. Он подошел поближе и обнаружил тело. Мы спустили тело на поляну Азау, передали полиции. Участок, где его обнаружили, 2800 м. Одет погибший был как альпинист, неподалеку найдены накидка от рюкзака и налобный фонарик", — рассказал собеседник агентства.
Спасатели предполагают, что мужчина спускался по темноте или в непогоду по пологому склону и сорвался. "Ушел на дно ущелья", — пояснил Гулиев.
Личность погибшего пока не установлена, однако спасатели предполагают, что им может оказаться пропавший в Приэльбрусье в октябре 2019 года альпинист 1959 года рождения из Днепропетровска.
"Его до сих пор не нашли. По описанию сходится. Но это только предположения", — добавил он.
После того, как личность погибшего будет установлена, его тело передадут родным.
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