Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
Политика
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Российский таможенник сбежал на Украину
Фото: Виртуальная таможня
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, 14 ноября заместитель начальника Северо-Западной таможни не вышел на работу. Сотрудники таможни связались с его отцом, проживающим на Украине, — он сообщил, что его сын заболел.
Позднее было установлено, что Мамчур выехал за пределы России через Белоруссию вместе со своей семьей. Отмечается, что в настоящий момент российский таможенник находится на Украине. Обязанности замначальника будет исполнять его заместитель — полковник Светлана Андреева.
За неделю до этого произошла похожая история — пропал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев. 15 ноября был подписан приказ о его увольнении. Спустя некоторое время Гусев вышел на связь из Прибалтики и попросил «считать себя уволенным».
Как отмечает издание, таможенники могли покинуть страну из-за опасений привлечения к уголовной ответственности. Однако ни в отношении Гусева, ни Мамчура уголовные дела не возбуждались, пишет «Фонтанка».
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
В Сирии подожгли российский патруль В Сирии подожгли российский патруль Россия сделала Украине официальное предложение по газу Россия сделала Украине официальное предложение по газу Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Светлана Андреева , Олег Гусев , Фонтанка.Ру , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение 32
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко 18
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе 24
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя 3
Видео
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение