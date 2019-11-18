Российский таможенник сбежал на Украину

Заместитель начальника Северо-Западной таможни полковник Максим Мамчур сбежал на Украину , пишет «Фонтанка»

14 ноября Мамчук не вышел на службу. В выходные коллегам удалось дозвониться до его отца, который проживает на Украине. Тот сообщил, что сын заболел.

Позже было установлено, что Мамчур с семьей выехал за пределы РФ через Белоруссию.

Издание отмечает, что на прошлой неделе был уволен начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев . В начале недели он, как и Мамчур, не вышел на службу, а через несколько дней вышел на связь из Прибалтики и попросил считать его уволенным.

Издание 47news напрямую связывает эти два исчезновения и считает, что Мамчур и Гусев опасаются некоего уголовного преследования на территории РФ. При этом на сегодняшний день никаких уголовных дел в отношении таможенников не возбуждалось.