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Силовики пришли с обысками в правительство Хабаровского края 

Lenta.ru + ещё 14 26 минут назад
В хабаровское правительство пришли с обысками
Фото: РИА Новости
В правительстве Хабаровского края прошли обыски. Об этом во вторник, 19 ноября, пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко сообщила РИА Новости.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов «запросили ряд документов, получили их и ушли». Во время следственных действий никого не задержали. Первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский находится на работе, а министр промышленности Сергей Денисенко отбыл в командировку в Санкт-Петербург.
Пресс-секретарь отметила, что некоторые источники связывают имя губернатора Сергея Фургала с деятельностью завода «Амурсталь» и группой компаний «Торэкс», которая выкупила имущественный комплекс предприятия. Тогда СМИ сообщали, что супруге губернатора Ларисе Стародубовой принадлежат 25 процентов объединения. Однако Фургал просто помог найти для завода инвестора, его же супруга выступила поручителем в банке, когда возникла необходимость в дополнительных оборотных средствах для возобновления производства, сказала Томченко.
При этом Стародубовой пришлось стать соучредителем, но на тот момент Фургал был депутатом, и его жене не было запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В распределении дивидендов или получении каких-либо выгод семья не участвовала. Во время губернаторских выборов рассматривался вопрос о выходе Ларисы из состава учредителей, но с юридической точки зрения это было невозможно, поскольку кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не истек, подчеркнула Томченко.
Сегодня же стало известно, что обыски прошли и на «Амурстали», и в «Торэксе». По данным местных СМИ, они связаны с тем, что последний якобы создал несколько фирм, искусственно завышавших стоимость металлолома.
Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск в московском музее «Собрание» вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили. Следственные действия были связаны с уголовным делом, возбужденным ведомством по жалобе его бывшего бизнес-партнера, обвинившего Якобашвили в краже.
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Теги:
Происшествия , Другое , Давид Якобашвили , Сергей Фургал , Сергей Денисенко , ФСБ , Российский союз промышленников и предпринимателей , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург , Хабаровский Край
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