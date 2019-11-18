Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский таможенник сбежал на Украину
Российский таможенник сбежал на Украину
Происшествия
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
Политика

Группа вооруженных людей на внедорожниках задержана в зоне отчуждения ЧАЭС 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Вооруженных людей задержали в зоне отчуждения ЧАЭС
Фото: dpsu.gov.ua
Задержанные украинцы сообщили пограничникам, что планировали пристрелять новое оружие на заброшенной территории.
Украинские пограничники, совместно с сотрудниками полиции задержали четырех человек, которые проникли на внедорожниках в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, въезд в которую строго регламентирован.
В автомобилях находились жители Днепропетровской и Львовской областей, а также города Киева. Сообщается, что на запретную территорию они проехали минуя обязательные контрольно-пропускные пункты.
При обыске в одном из автомобилей были обнаружены четыре нарезных карабина и гладкоствольное ружье с боеприпасами.
Свои действия задержанные объяснили желанием пристрелять оружие на заброшенной территории, сообщает сайт пограничной службы Украины.
Нарушителей режима радиационной безопасности задержали и привлекли к ответственности. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
ТК «Звезда»: последние новости
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек «С 4 лет катается»: посадившая за руль 6-летнего сына мать объяснила свой поступок «С 4 лет катается»: посадившая за руль 6-летнего сына мать объяснила свой поступок Охранник выстрелил в посетителя бара в Москве, потому что он не заплатил Охранник выстрелил в посетителя бара в Москве, потому что он не заплатил 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение 32
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко 19
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе 25
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя 3
Видео
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение