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Автобус покатился на людей: погибла женщина 

Вести.Ru 43 минуты назад
Момент страшной аварии на улице Академика Павлова попал в объектив камеры видеонаблюдения. Все произошло на конечной остановке общественного транспорта. Бабушка с внуком вышли из автобуса и направились к тротуару, но машина вдруг снова начала движение и покатилась прямо на них. Ребенок успел отбежать, а пенсионерка попала под колеса.
В тяжелом состоянии с многочисленными переломами ее доставили в больницу, но спасти пострадавшую врачам не удалось. Как выяснилось позже, автобус не был поставлен на ручной тормоз. Водитель уже задержан и дает показания.
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Теги:
Происшествия , Видео
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