Осуждённым за взятки полицейским вернули звания

Мосгорсуд вернул звания двум бывшим полицейским, осуждённым за взятки

Речь идёт о бывшем начальнике отдела полиции УВД на московском метрополитене Александре Молоканове и командире роты отдела полиции на метрополитене Романе Рожнове.

Они получали взятки от подчинённых за премии и покровительство по службе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшие полицейские признали вину по большей части эпизодов, и Замоскворецкий суд приговорил их к 8 и 6 годам тюрьмы соответственно. В июле текущего года оба подали апелляцию. Адвокаты настаивали на том, что полицейские действовали не из корыстных побуждений, а в силу служебной зависимости. В итоге Рожнову снизили срок до 5 лет, а штраф — с миллиона до 800 тысяч рублей. Осуждённым вернули звания майора и полковника.