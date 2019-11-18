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Мосгорсуд вернул звания двум бывшим полицейским, осуждённым за взятки 

Говорит Москва 41 минуту назад
Осуждённым за взятки полицейским вернули звания
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Речь идёт о бывшем начальнике отдела полиции УВД на московском метрополитене Александре Молоканове и командире роты отдела полиции на метрополитене Романе Рожнове.
Они получали взятки от подчинённых за премии и покровительство по службе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Бывшие полицейские признали вину по большей части эпизодов, и Замоскворецкий суд приговорил их к 8 и 6 годам тюрьмы соответственно. В июле текущего года оба подали апелляцию. Адвокаты настаивали на том, что полицейские действовали не из корыстных побуждений, а в силу служебной зависимости. В итоге Рожнову снизили срок до 5 лет, а штраф — с миллиона до 800 тысяч рублей. Осуждённым вернули звания майора и полковника.
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Теги:
Происшествия , Мосгорсуд , МВД
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