Российская мафия осталась без главного вора в законе

В российском криминальном мире в настоящее время нет лидера, так как в стране активно применяется статья 210.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным агентства, после ареста вора в законе Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан, оперативники начали предъявлять обвинения по этой статье и другим преступникам. В связи с этим многие из них решили покинуть Россию: часть уехала еще до ареста Шишкана, остальные — после. В качестве нового места жительства «законники» выбрали Турцию, Израиль, Кипр или Болгарию.

В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров.

«Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.