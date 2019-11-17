Из-за девушки: массовая драка в Махачкале попала на видео

В Дагестане будущие медики устроили массовую драку после замечания в адрес девушки. Об инциденте сообщает Регион Online.
По данным издания, в потасовке участвовали студенты медицинского колледжа имени Башларова. Одна из студенток заведения 15 ноября ехала в маршрутке, и ее поведение не понравилось одному из пассажиров. Он сделал замечание девушке, призвав «вести себя подобающе». Однако студентка обиделась и пожаловалась своему парню, заявив, что ее оскорбили в общественном транспорте. Жених девушки нашел «обидчика». Стычка двух молодых людей переросла в массовую драку с участием нескольких десятков человек.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что двое парней с ножевыми ранениями попали в больницу.
Другие данные у МВД. В ходе драки 17-летний житель Махачкалы ранил 18-летнего недруга ножом в живот. Он выбросил нож и сбежал. Позднее его задержали и доставили в полицию, где он признался в преступлении. Видео драки появилось в соцсетях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Златоусте задержали активных зачинщиков массовой драки в здании недостроенного кафе.