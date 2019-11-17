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«Воруют сотнями миллионов!» СК подтвердил слова Путина 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Следственный комитет России возбудил 12 уголовных делах по фактам хищений при строительстве космодрома «Восточный». Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
В частности, расследуется дело против бывшего директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Всего в суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Приговоры уже вынесли 58 фигурантам. Они получили до 11 с половиной лет лишения свободы. При этом следствие считает важнейшей задачей возмещение ущерба государству.
Среди осужденных — бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.
«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. Никитин — в размере 665 млн рублей. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей», — сказала Петренко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 ноября на совещании с членами правительства президент Владимир Путин возмутился хищениями «сотен миллионов» при строительстве Восточного.
«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — заявил президент.
Позднее выяснилось, что президенту был сделан комплексный доклад по «Восточному». На строительство космодрома выделили 91 млрд рублей. Похищено было 11 млрд рублей. Пока удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей. Из 19 объектов не завершено строительство пяти.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Политика , Светлана Петренко , Юрий Хризман , Александр Никитин , Владимир Путин , Владимир Ашихмин , Спецстрой , СКР , Дальспецстрой , Интерфакс
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