«Ворут сотнями миллионов!» СК подтвердил слова Путина

В частности, расследуется дело против бывшего директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Всего в суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Приговоры уже вынесли 58 фигурантам. Они получили до 11 с половиной лет лишения свободы. При этом следствие считает важнейшей задачей возмещение ущерба государству.

«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. Никитин — в размере 665 млн рублей. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей», — сказала Петренко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 ноября на совещании с членами правительства президент Владимир Путин возмутился хищениями «сотен миллионов» при строительстве Восточного.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — заявил президент.

Позднее выяснилось, что президенту был сделан комплексный доклад по «Восточному». На строительство космодрома выделили 91 млрд рублей. Похищено было 11 млрд рублей. Пока удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей. Из 19 объектов не завершено строительство пяти.