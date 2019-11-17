«Ворут сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина

СКР отчитался о расследовании хищений на Восточном после возмущения Путина

Следственный комитет России (СКР) направил в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный в Амурской области . Об этом сообщается на сайте ведомства.

58 лиц уже осуждены, отметили в СКР. Среди осужденных — бывший начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман , причинивший государству ущерб на сумму 5,2 миллиарда рублей.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что хищения при строительстве Восточного не удалось пресечь по сей день.

«Воруют сотнями миллионов!» — возмутился глава государства.

После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступил с подробным заявлением о масштабах хищений при строительстве космодрома. Так, по его словам, были похищены 11 миллиардов рублей из выделенных 91 миллиарда, то есть был украден каждый десятый рубль. Государству удалось вернуть только 3,5 миллиарда, отметил представитель Кремля.

Строительство космодрома на Дальнем Востоке началось в 2012 году. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.