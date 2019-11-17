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«Я живу как хочу»: посадившая за руль ребенка россиянка объяснилась 

Рамблер + ещё 8 7 минут назад
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева посадила малолетнего сына за руль внедорожника на скорости 130 км/ч. Женщина сняла поездку на видео и опубликовала в соцсетях, вызвав массу негативных эмоций у пользователей.
На кадрах видно, что мальчик едет со скоростью 130 км/час. Мать специально демонстрирует спидометр, наводя на него камеру.
«Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — написала Алтынбаева в комментарии к видео.
Это не первый подобный случай в России.
В минувшем сентябре в Воронежской области пьяный мужчина посадил ребенка за руль автомобиля, когда ехал по трассе М4 «Дон», и снял видео.
На ролике мальчик управляет машиной, на спидометре которой стрелка показывает 100 км/ч. Отец при этом говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить».
В опасном поступке заподозрили чиновника Воронежской области. Региональные власти начали проверку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что водители признались социологам, почему нарушают ПДД и превышают скорость.
Комментарии15 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Общество
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