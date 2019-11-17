Паромное сообщение Сахалина с материком восстановлено

Главное управление МЧС по Сахалинской области информирует, что паромная переправа Ванино-Холмск возобновила работу в штатном режиме.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» сообщило, что сообщение с материком восстановлено 17 ноября. Переправа была закрыта в связи с прохождением циклона с 14 ноября. Ещё восемь районов Сахалинской области окажутся под воздействием антициклона в воскресенье: на территории городских округов Охинский, Ногликский, Тымовский, Александровск-Сахалинский, Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский прогнозируется сильная метель, передаёт ГУ МЧС по региону.

Как писал News.ru ранее, в Приморье на понедельник, 18 ноября, объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега. Ветер может достигнуть 32 метров в секунду.