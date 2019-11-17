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Врачи сообщили о здоровье ученого-математика, отравившегося «Кротом» 

Ura.Ru 30 минут назад
Врачи сообщили о здоровье ученого, отравившегося «Кротом»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ученый-математик, преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов, накануне перепутавший химическое средство для прочистки труб «Крот» с обычной водой, находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ожог пищевода и желудка.
Ученый сейчас находится в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского, уточняет «Газета.ru». «Температура утром 36,5, вчера вечером была 37,4», — зачитала журналистам сводку дежурный диспетчер больницы, отметив, что состяние пациента до сих пор тяжелое.
Как удалось выяснить «Московскому комсомольцу», поздно ночью сын математика Игорь услышал со стороны ванной комнаты стоны отца. Он бросился на помощь и увидел возле ванной на полу бутылку «Крота». Ученого срочно госпитализировали.
Продюсер Бари Алибасов, который ранее также отравился этой же химической жидкостью по ошибке, предложил семье Ивашева-Мусатова помощь, если родственники решат судиться с производителем «Крота». Сам продюсер пока безуспешно требует в суде изменения дизайна бутылки и компенсации за лечение.
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Теги:
Происшествия , Математика , Бари Алибасов , МГУ , Газета.Ru , Московский комсомолец
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