СК проверит инцидент на лекции историка-убийцы

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину , сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента.

Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодой человек был вытолкан из аудитории.

15 ноября Олег Соколов был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».

По версии следствия, бывший доцент Соколов убил Анастасию Ещенко 8 ноября, а позже пытался утопить тело в реке.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.