СК проверит инцидент на лекции историка-убийцы

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента.
Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодой человек был вытолкан из аудитории.
15 ноября Олег Соколов был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».
По версии следствия, бывший доцент Соколов убил Анастасию Ещенко 8 ноября, а позже пытался утопить тело в реке.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.