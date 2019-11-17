Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
Войска
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Происшествия
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Армия
Киев направил корабли за задержанными судами
Киев направил корабли за задержанными судами
Политика

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова 

RT на русском 1 час назад
СК проверит инцидент на лекции историка-убийцы
Фото: ТАСС
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента.
Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодой человек был вытолкан из аудитории.
15 ноября Олег Соколов был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».
По версии следствия, бывший доцент Соколов убил Анастасию Ещенко 8 ноября, а позже пытался утопить тело в реке.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
RT на русском: последние новости
На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой СМИ: Полиция установила личность стрелявшего в школе в Калифорнии СМИ: Полиция установила личность стрелявшего в школе в Калифорнии Военный беспилотник «Орион» упал в Рязанской области Военный беспилотник «Орион» упал в Рязанской области 
Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , Олег Соколов , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ 11
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева 393
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ 160
Киев направил корабли за задержанными судами
Киев направил корабли за задержанными судами 305
Поэт из РФ признался, что финансирует армию Украины
Поэт из РФ признался, что финансирует армию Украины 31
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение