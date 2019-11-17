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Взрыв прогремел в общежитии Киева 

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ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
Фото: Страница полиции Киева в Facebook
В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. В результате происшествия погибли двое мужчин. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, полиция и следователи.
Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины взрыва пока неизвестны.
В сентябре посетитель общежития в Златоусте Челябинской области взорвал гранату. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Предполагалось, что посетитель поссорился с жильцами одной из комнат и стал угрожать им гранатой.
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Теги:
Происшествия , Украина , Взрывы и катастрофы , Громкие уголовные дела , Киев
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