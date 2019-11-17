ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы

Взрыв прогремел в общежитии Киева

В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.

Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. В результате происшествия погибли двое мужчин. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, полиция и следователи.

Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины взрыва пока неизвестны.

В сентябре посетитель общежития в Златоусте Челябинской области взорвал гранату. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Предполагалось, что посетитель поссорился с жильцами одной из комнат и стал угрожать им гранатой.