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В Мытищах водитель Volvo зарезал помешавшего ему пешехода 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Водитель зарезал помешавшего ему пешехода
Фото: ТК «Звезда»
По подозрению совершения данного преступления правоохранителями был задержан местный житель 1951 года рождения
В подмосковных Мытищах водитель Volvo удал ножом пешехода, который перешел дорогу на красный свет, помешав ему.
Мужчина убил водителя после ДТП
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как мужчина стал переходить дорогу с нарушениями. В это время к нему подъехал автомобиль Volvo, он был вынужден остановиться. В результате конфликта пешеход внезапно схватился за шею и, как только автомобиль уехал, мужчина упал на дорогу.
Как рассказал «Звезде» дежурный управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Дмитрий Крысан, инцидент произошел на улице Коминтерна. По его словам, мужчина от полученных ранений скончался.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению совершения данного преступления правоохранителями был задержан местный житель 1951 года рождения», — уточнили в полиции.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («убийство»).
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Мытищи
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