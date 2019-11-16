Водитель зарезал помешавшего ему пешехода

В Мытищах водитель Volvo зарезал помешавшего ему пешехода

По подозрению совершения данного преступления правоохранителями был задержан местный житель 1951 года рождения

В подмосковных Мытищах водитель Volvo удал ножом пешехода, который перешел дорогу на красный свет, помешав ему.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как мужчина стал переходить дорогу с нарушениями. В это время к нему подъехал автомобиль Volvo, он был вынужден остановиться. В результате конфликта пешеход внезапно схватился за шею и, как только автомобиль уехал, мужчина упал на дорогу.

Как рассказал «Звезде» дежурный управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Дмитрий Крысан, инцидент произошел на улице Коминтерна. По его словам, мужчина от полученных ранений скончался.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению совершения данного преступления правоохранителями был задержан местный житель 1951 года рождения», — уточнили в полиции.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («убийство»).