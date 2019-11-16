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В Шереметьево на рулежной дорожке у самолета отказала гидросистема 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Самолет потерял управление в Шереметьево
Фото: maks_lekarkin, Instagram
Самолет потерял управление в Шереметьево и перекрыл рулежную дорожку.
В московском аэропорту Шереметьево один из самолетов потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлетно-посадочной полосе.
По предварительным данным, у воздушного средства произошел отказ гидросистемы. Пока неизвестно, были ли на борту самолета пассажиры.
«Воздушное средство отбуксировано. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали «Звезде» в пресс-службе аэропорта.
"Аэрофлот" прокомментировал ЧП в Шереметьево
Днем ранее в Шереметьево на рулежной дорожке произошел инцидент с самолетами, соприкоснувшихся крыльями. Однако пассажиры даже не почувствовали этого, заявили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
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Теги:
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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