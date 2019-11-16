Появилась новая версия пропажи украинского банкира

Появилась новая версия пропажи крупного украинского банкира

О задержании топ-менеджера также сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на финансовом рынке страны. По его данным, операцию провела Генеральная прокуратура

Между тем советник главы Офиса президента Украины , член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова пожаловалась в Facebook на обилие звонков и сообщений, отметив, что «никто не похищен».

«Подождите официальное заявление правоохранительных органов», — добавила она.

Фамилия Гриценко в публикации не упоминается.

Ранее 16 ноября украинский Пятый канал и телеканал «Прямой» одновременно сообщили о похищении Гриценко в Киеве. По их информации, банкира схватили неизвестные и увезли в черном автобусе. Владельцем Пятого является бывший президент Украины Петр Порошенко , ему же приписывают и влияние на политику «Прямого» за пиар его кандидатуры перед выборами 2019 года, однако экс-глава государства, как писал «Гордон», опровергал эти утверждения.

Укрэксимбанк упоминался в публикации юриста Андрея Портнова , занимавшего пост советника главы государства при президентстве Виктора Януковича , на тему хищений, совершенных окружением Порошенко. Портнов утверждает, что в июле 2014 года соратники тогдашнего президента Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 миллиона гривен, предназначенных для армии.

Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.