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СКР проверит Соколова на причастность к избиению студента на лекции 

News.ru + ещё 5 38 минут назад
На историка Соколова могут завести еще одно дело
Фото: ТАСС
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к слушателю на открытой лекции проведут проверку.
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
По её словам, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Санкт-Петербургу провести проверку по данному факту, а также проверить информацию о возможных противоправных действиях лектора в различные годы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошёл в марте 2018 года во время открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения задал историку вопрос о выдвинутых в его адрес обвинениях в плагиате. Вместо ответа его вывели из аудитории с применением силы. Этот случай активно освещался в СМИ, а СПбГУ назвал это ущербом имиджу вуза.
Как ранее писал News.ru, адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Олега Соколова, заявил, что обратится в Следственный комитет РФ с жалобой на распространение в Сети данных, касающихся расследования уголовного дела.
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Теги:
Происшествия
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