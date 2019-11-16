На историка Соколова могут завести еще одно дело

СКР проверит Соколова на причастность к избиению студента на лекции

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к слушателю на открытой лекции проведут проверку.

По её словам, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Санкт-Петербургу провести проверку по данному факту, а также проверить информацию о возможных противоправных действиях лектора в различные годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошёл в марте 2018 года во время открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения задал историку вопрос о выдвинутых в его адрес обвинениях в плагиате. Вместо ответа его вывели из аудитории с применением силы. Этот случай активно освещался в СМИ, а СПбГУ назвал это ущербом имиджу вуза.

Как ранее писал News.ru, адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Олега Соколова, заявил, что обратится в Следственный комитет РФ с жалобой на распространение в Сети данных, касающихся расследования уголовного дела.