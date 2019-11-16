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Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов
Фото: ВКонтакте @moderncraftinc
Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию
"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это [беспилотный аппарат] "Орион", — сказал Бубенев.
По его словам, проблемы у беспилотника начались еще до посадки.
"Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", — сказал он.
Как сообщила глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник упал примерно в 70 м от многоквартирного жилого дома.
"Пострадавших нет", — сказала она.

О беспилотнике

"Орион" — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 км/ч.
На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.
На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.
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Комментарии33 
Теги:
Происшествия , Армия , Другое , Рязанская Область
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